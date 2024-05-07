ليالى مصر فى الربيع.. نجاح كبير وحضور جماهيرى واسع فى انطلاقة حفلات أعياد الربيع

حظيت الحفلات الغنائية بمكانة كبيرة بين الجمهور، خلال سنوات مضت، على رأسها «أضواء المدينة» و«ليالى التليفزيون»، وكانت تتمتع بمتابعة وحضور أعداد كبيرة، قبل أن تغيب عن الساحة خلال الأعوام الماضية لأسباب مختلفة.

لكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفى إطار جهودها المتواصلة لإعادة الريادة الفنية لمصر من جديد، قررت إعادة هذه الحفلات إلى الواجهة من جديد، من خلال مشروعها الغنائى الضخم «ليالى مصر»، الذى تشارك به الجمهور فرحتهم، من خلال حفلات لكبار النجوم، بأسعار رمزية تناسب كل المواطنين.

«المتحدة» أعادت جمهور الحفلات من جديد بتجربة استثنائية

بدأت حفلات «ليالى مصر» بحفل ضخم للمطرب الشعبى حكيم، والمطرب الشاب محمد عدوية، فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ثم تلاه حفل ثانٍ فى نادى «سيتى كلوب» بمدينة العبور، أحياه رامى صبرى ومُسلِم.

وحظى الحفلان بإقبال جماهيرى كبير، فى ظل تزامنهما مع موسم أعياد الربيع وشم النسيم، ما دفع آلاف المواطنين للحضور، خاصة فى ظل أسعار تذاكر رمزية فى متناول العديد من الفئات، ووسط ترقب للحفلات الأخرى ضمن المشروع، المقرر إقامتها بعدد كبير من النجوم، طوال العام.

ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إحداث حالة من الرواج الفنى الكبير، من خلال الحفل الأول ضمن مشروع «ليالى مصر»، الذى تسعى من خلاله للحفاظ على الريادة المصرية فى الفن والثقافة، وتحقيق العدالة الثقافية والفنية فى كل ربوع الجمهورية، خاصة فى الدلتا والصعيد والمناطق الحدودية.

وتستهدف «المتحدة» الترويج للكثير من محافظات الجمهورية كمقاصد للسياحة الداخلية، من خلال حفل «ليالى مصر»، داخل نادى «سيتى كلوب» بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وأحياه حكيم ومحمد عدوية.

الحفل استمر قرابة ٥ ساعات، وقدم فيه حكيم وعدوية عددًا كبيرًا من الأغانى التى اشتهرا بها مع الجمهور، مثل: «الطيب أحسن، ومش فارقة معايا، وسيبى روحك» لـ«عدوية»، و«السلام عليكم، وكله يرقص» لـ«حكيم»، إلى جانب أغانٍ جديدة لم يسمعها جمهورهما من قبل، ما أضفى حالة من البهجة فى الحفل.

وبعد النجاح الكبير لهذا الحفل، جاء الحفل الثانى الذى أحياه المطربان رامى صبرى ومُسلِم، فى نادى «سيتى كلوب» بالعبور، حيث أشعل الثنائى الأجواء، بتقديم عدد كبير من أغنياتهما التى أحبها الجمهور، ما دفع الحضور لطلب إعادة تقديمها أكثر من مرة.

وتستعد الشركة المتحدة للعديد من الحفلات الغنائية الكبيرة بمشاركة كبار المطربين، حيث من المنتظر أن يطل النجوم على جمهورهم فى أكثر من محافظة لأول مرة، وستشهد الفترة المقبلة العديد من المفاجآت الجماهيرية التى سيتم الإفصاح عنها قريبًا، على أن تكون هذه الحفلات بأسعار تتناسب مع الجمهور المتعطش للحفلات الغنائية.

حكيم: إقامتها فى الأعياد توقيت مثالى.. وشكرًا لـ«المتحدة»

عبَّر المطرب الشعبى «حكيم» عن سعادته الكبيرة بإحياء أول حفلات المشروع الغنائى «ليالى مصر»، واصفًا إياه بالمشروع الضخم المحترم، الذى يسهم فى إعادة مصر إلى مكانتها وريادتها الفنية المستحقة.

وقال حكيم إن «ليالى مصر» فكرة مميزة ومبهجة، تقدمها الدولة لإسعاد المصريين فى موسم الأعياد، مشيرًا إلى أهمية توقيت الحفل الذى أحياه، بالتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة، وهى فترة يعيش فيها المصريون كامل الفرحة والبهجة، ما يجعل لـ«ليالى مصر» رونقًا خاصًا عند الجمهور.

وأضاف: «تقديم الحفلات فى عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة فى إسعاد المصريين، وزيادة فرحتهم وبهجتهم بالأعياد فى كل مكان»، مشيدًا بالدور الذى تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسعيها إلى تقديم إبداع خاص للمصريين، ما يجعلها تستحق الشكر على خططها الطموحة للنهوض بالفن.

ووصف حكيم مشروع «ليالى مصر» بأنه مبادرة مهمة للغاية، خاصة فى التوقيت الحالى بالتزامن مع أعياد الربيع، مضيفًا: «شىء محترم ومُقدر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيكون بداية لنجاح كبير فى الفترة المقبلة».

وواصل: «من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إقامة الكثير من الحفلات الكبيرة والضخمة فى مختلف المدن، وسيكون جميعها بشكل جديد متطور، خاصة مع تعطش الجمهور لحدوث ذلك منذ سنوات عديدة، وهو ما حولته الشركة المتحدة إلى واقع حقيقى».

مسلم: سعيد بمشاركتى فى حفل العبور.. ومتحمس لإحياء حفلات خارج العاصمة

قال الفنان مسلم إن مشروع «ليالى مصر» بمثابة انطلاقة قوية لحدث مهم فى صناعة الفن بمصر، لافتًا إلى أن الحفلات الموسيقية ستكون فى منطقة جديدة تتماشى مع النهضة التى تشهدها مصر على جميع المستويات.

وعبّر عن سعادته بالاشتراك فى حفل العبور، لافتًا إلى أن الجمهور كان سعيدًا للغاية وتفاعل معه بقوة، وهو ما جعل الحفل استثنائيًا ومليئًا بأجواء الفرح والسعادة المتبادلة بينه وبين جمهوره.

وتابع: «قدمت العديد من الأغنيات التى طلبها الجمهور أكثر من مرة خلال الحفل، وكنت فى غاية السعادة بهذا النجاح الكبير».

وأشار «مسلم» إلى أن فكرة وجود حفلات غنائية فى أماكن مختلفة ومدن عديدة وفى مناسبات مهمة خارج العاصمة كانت أمرًا معتادًا فى الماضى، لكنه اختفى مؤخرًا، لكن بفضل هذا المشروع المهم الذى تقدمه «المتحدة»، عاد الجمهور مرة أخرى لحضور الحفلات وتوافرت الفرصة للفنان أن يلتقى بجمهوره فى كل مكان.

واختتم: «شكرًا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذا الجهد الكبير الذى تبذله فى عالم الفن، ولا يفوتنى أن أشكرها أيضًا على تنظيم مهرجان العلمين الذى كان على أعلى مستوى، وقدم حالة نجاح محلى وعالمى كبيرة».

محمد عدوية: تحديد سعر رمزى للتذاكر فكرة عبقرية لجذب فئات جديدة

قال النجم محمد عدوية إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فتحت سوقًا جديدة لعالم المطربين أمام فئات جديدة من الجمهور، وأتاحت الفرصة للفنان أن يلتقى جمهوره خارج العاصمة أو المدن الساحلية، من خلال مشروع «ليالى مصر» الذى سينظم حفلات فى كل محافظات الجمهورية تقريبًا.

وأضاف: «تحديد سعر رمزى لتذاكر الحفلات فكرة عظيمة، ويعيد القاعدة الأكبر من الجمهور إلى الحفلات مرة أخرى، ويعيد للأذهان حفلات أضواء المدينة وليالى التليفزيون، وهذا الأمر مهم جدًا وتسعى إليه المتحدة فى كل الفنون».

وتابع: «مشروع ليالى مصر فكرة مهمة للحفاظ على الصناعات الفنية وتطويرها وللترفيه، وإسعاد الشعب المصرى فى الأعياد والمناسبات».

وشكر «المتحدة» على المشروع، لافًتا إلى أن الشركة تخطو خطوات ناجحة يشعر بها المواطن والفنان على حد سواء، وهو ما يُظهر مدى الخبرة والوطنية لدى المسئولين عن هذا الكيان الضخم.