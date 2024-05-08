الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أسباب نجاح الجزء الجديد من Godzilla وتصدره شباك التذاكر العالمية

كينج كونج
كينج كونج

استطاع فيلم  Godzilla x Kong: The New Empire أو بالعربية جودزيلا ضد كينج كونج..الإمبراطورية الجديدة، أن يحقق ردود أفعال عالمية مبهرة منذ طرحه أواخر شهر مارس الماضي في أمريكا وأكثر من 70 دولة حول العالم، محققًا إيرادات تعدت النصف مليار دولار عالميًا، ومن المرجح ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.

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نجاح الفيلم الحالي يعد استكمالاً للجزء الأول من العمل الذي حقق إيرادات مرتفعه للغاية، وهو ما جعل الجمهور يترقب لمتابعة الجزء الثاني من المعركة الدامية بين جودزيلا وكينج كونج، الأمر الذي جعل العمل يحصد إيرادات مرتفعةـ حيث حقق 188 مليونًا و 108 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و359 مليونًا و 100 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

قصة الفيلم

يدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية، بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

أبطال الفيلم 

وشارك في بطولة الفيلم كلا من ألكسندر سكارسجارد، ميلي بوبي براون، ريبيكا هول، بريا تايري هنري، شون أوجوري، إيزا جونزاليس، جوليان دينيسون، لانس ريديك، كايل تشاندلر، ديميان بشير، كايلي هوتل، حكيم كاى كاظم، رونى تشينج.

الجزء الأول لـKong X Godzilla

ويعد "Kong X Godzilla" بمثابة الجزء الثاني لفيلم "Godzilla vs Kong" الذي عرض عام 2021 وشهد صراعًا ما بين "كونج وجودزيلا" وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا سواء بدور العرض الأمريكي والعالمي بإيرادات عالمية بلغت 470 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ200 مليون، مما دعا شركة "Warner Bros" لاستغلال هذا النجاح ومواصلة إنتاج عدد من الأعمال السينمائية.

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