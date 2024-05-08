الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

4 بوسترات جديدة لمسلسل "دواعي سفر" والعرض الأول 15 مايو (صور)

دواعي سفر
دواعي سفر

نشرت منصة WATCH IT عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”، مجموعة من البوسترات الخاصة بمسلسل “دواعي السفر” الذي تُعرض أولى حلقاته 15 مايو الجاري، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك .

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أبطال “دواعي سفر”

المسلسل بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل "دواعي سفر" للمرة الثالثة بعد مسلسل "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

 "دواعي سفر"  أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل "ريفو" بجزأيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

آخر أعمال “واتش ات” 

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريًا على منصة watch it من خلال 15 حلقة، وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

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Watch منصة watch it مسلسل دواعي السفر دواعى السفر فيس بوك

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