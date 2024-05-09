"السرب" يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر

حقق فيلم السرب إيرادات مرتفعه ليلة أمس الأربعاء، تصدر من خلالها قائمة إيرادات شباك التذاكر، رغم طرحه منذ أسبوع واحد فقط.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي أن العمل حقق مليونا و22 ألف جنيه، في إيرادات أمس الأربعاء، وجاء في المركز الثاني فيلم "شقو" لعمرو يوسف.



أبطال فيلم السرب



السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، دياب، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

قصة فيلم السرب

ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.