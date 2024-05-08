"القومي للسينما" يفتتح نادي سينما الإسماعيلية (صور)

افتتح المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، مساء أمس، أولى فعاليات نادي سينما الإسماعيلية وذلك تحت رعاية د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني أعقبه فقرة لفرقة السمسمية، ثم ألقى رامي رجب كلمة نيابة عن د.حسين بكر الذي أكد خلالها على العلاقة الثقافية التي تربط المركز القومي للسينما بالإسماعيلية والتي يقام على أرضها واحدة من أقدم وأعرق مهرجانات السينما التسجيلية في مصر والشرق الأوسط وهو مهرجان الإسماعيلية الدولي.

وأضاف: "جاءت فكرة إقامة هذا النادي في المقام الأول لأهل هذه المحافظة المحبين للسينما والثقافة وحتى نظل بينهم بالأفلام التسجيلية المميزة طوال العام وليس أسبوعاً واحداً فقط، وايضا لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من محبي السينما للإستمتاع طوال العام بما نقدمة من ندوات وفعاليات ثقافية تقام بين الجمهور وأصحاب الافلام.

وأكد "نتمنى في النهاية أن نصل لكل محبي السينما وأن ننشر الوعي الثقافي بجميع المحافظات، إيماناً منا بالدور الرائد للفن والثقافة في مناقشة وطرح وحل كافة قضايا مجتمعنا.

وخلال فعاليات النادي تم عرض كلاً من فيلم أحمر إخراج جميلة ويفي والبديل إخراج مازن فوزي وأشياء لا نعرفها إخراج كريم ندا وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوه لمناقشتها مع الجمهور وأدارها الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

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