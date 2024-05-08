الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عزاء والدة كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز

قررت أسرة الفنان كريم عبدالعزيز إقامة عزاء والدته السيدة سهير عبدالحميد، وذلك يوم الجمعة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، عقب أذان المغرب.

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ويشيع النجم كريم عبدالعزيز جنازة والدته الراحلة السيدة سهير عبدالعزيز بعد صلاة الظهر، غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم على طريق صلاح سالم، حيث رحلت والدة كريم عبدالعزيز منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وشارك كريم عبدالعزيز فى رمضان الماضى بمسلسل الحشاشين وشارك فى بطولته فتحى عبدالوهاب، ونيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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