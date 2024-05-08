"المهن التمثيلية" تقدم واجب العزاء لكريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى، الفنان كريم عبدالعزيز ووالده المخرج محمد عبدالعزيز في وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز.

وتقدمت النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقالت النقابة من خلال بيانها الصحفي، إن صلاة الجنازة غدًا الخميس ظهرًا من مسجد الرحمن الرحيم - صلاح سالم، والعزاء يوم الجمعة بمسجد الشرطة - الشيخ زايد.

وكانت قد نشرت بوسي شلبي صورة تجمع سهير عبدالعزيز بـنجلها كريم عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز".