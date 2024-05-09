طرح فيلم "السرب" فى سينمات السعودية

تستقبل دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية فيلم السرب، بداية من اليوم الخميس، بعدما عرض في مصر الأسبوع الماضي، محققًا نجاحًا كبيرًا.

قصة السرب

فيلم السرب يوثق أحداثًا هامة في تاريخ مصر الحديث. خاصة إحدي بطولات القوات الجوية التي نفذتها على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد الواقعة العصيبة التي قضت بذبح 21 مصريًا في ليبيا. وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال السرب

العمل من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب. عمرو عبدالجليل، ومصطفي فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

شارك في الفيلم أفراد من سلاح الطيران المصري بشكل واقعي تم الاعتماد فيه على جنود حقيقيين منهم، ورفض الاستعانة بالجرافيك، كما تم تصوير عدة مشاهد في مناطق بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وصحراء الفيوم ومنطقة رأس بولهو غرب مطروح والسويس وعدد من المواقع الحيوية.