الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح فيلم "السرب" فى سينمات السعودية

السرب
السرب

تستقبل دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية فيلم السرب، بداية من اليوم الخميس، بعدما عرض في مصر الأسبوع الماضي، محققًا نجاحًا كبيرًا.

txt

"القومي للسينما" يفتتح نادي سينما الإسماعيلية (صور)

txt

موعد جنازة والدة كريم عبدالعزيز

txt

كريم عبدالعزيز يعلن منع التصوير فى جنازة والدته

txt

"المهن التمثيلية" تقدم واجب العزاء لكريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

txt

موعد عزاء والدة كريم عبدالعزيز

txt

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

txt

روبى تطلق أول كليبات الصيف "الليلة حلوة" (فيديو)

txt

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

txt

4 بوسترات جديدة لمسلسل "دواعي سفر" والعرض الأول 15 مايو (صور)

txt

محمد محمود ينتهى من تصوير "المخفى"

قصة السرب

فيلم السرب يوثق أحداثًا هامة في تاريخ مصر الحديث. خاصة إحدي بطولات القوات الجوية التي نفذتها على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا بعد الواقعة العصيبة التي قضت بذبح 21 مصريًا في ليبيا. وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال السرب

العمل من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب. عمرو عبدالجليل، ومصطفي فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

شارك في الفيلم أفراد من سلاح الطيران المصري بشكل واقعي تم الاعتماد فيه على جنود حقيقيين منهم، ورفض الاستعانة بالجرافيك، كما تم تصوير عدة مشاهد في مناطق بين طريق مصر إسكندرية الصحراوي وصحراء الفيوم ومنطقة رأس بولهو غرب مطروح والسويس وعدد من المواقع الحيوية. 

السرب فيلم السرب المملكة العربية السعودية دور العرض السينمائي مصر قصة السرب

مواد متعلقة

"القومي للسينما" يفتتح نادي سينما الإسماعيلية (صور)

موعد جنازة والدة كريم عبدالعزيز

كريم عبدالعزيز يعلن منع التصوير فى جنازة والدته

"المهن التمثيلية" تقدم واجب العزاء لكريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

موعد عزاء والدة كريم عبدالعزيز

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

روبى تطلق أول كليبات الصيف "الليلة حلوة" (فيديو)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس