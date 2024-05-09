رحلة موسيقية للفيولينة والبيانو في الأوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ريسيتال بعنوان "رحلة موسيقية" للعازفين ياسر الصيرفي (فيولينة) وأمير عوض (بيانو) وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو بالمسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال كبار المؤلفين منها: (ألم الحب - الغجرية - روزمارى الجميلة - مقدمة وأليجرو باسلوب يونانى لـ فريتز كريسلر، رقصات شعبية رومانية لـ بيلا بارتوك، رقصة سلافية لـ أنطونين دفورجاك وفريتز كراسلر، رقصة إسبانية لـ انريكى جرانادوس وفريتز كريسلر، تانجو لـ اسحق ألبينيز، وفريتز كريسلر، الحياة قصيرة لـ مانويل دي فايا وفريتز كريسلر والرقصة المجرية الخامسة ليوهانز برامز).

"أوبرتان في ليلة واحدة"

وتقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان "أوبرتان في ليلة واحدة" للدارسين بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، فصل الغناء الأوبرالي تدريب وإخراج الدكتور صبحي بدير بالتعاون مع صبحي أوبرا ستوديو وستوديو غناء كراون هاوس ومصاحبة مينا حنا "بيانو" - دنيا دغيدي" أستاذ الكورال" والمخرج المساعد كارين كافوكجيان وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 10 مايو بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يضم الحفل مقتطفات من أشهر الأوبرات العالمية منها الجنيات لـ جاكومو بوتشينى ، الشهامة الريفية لـ بيتروماسكاني.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.