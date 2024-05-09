«خِلصت خلاص».. نيكول سابا تكشف عن أحدث أغانيها

كشفت النجمة نيكول سابا عن موعد طرح أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» التي تعد أول أغانيها خلال موسم الصيف والتي تقدمها بطابع سريع ومختلف عن أغانيها السابقة.

طرح الأغنية اليوم عبر جميع المنصات الساعة الثامنة مساء

وروجت نيكول لأغنيتها الجديدة بصورة صيفية رشيقة كبوستر للأغنية الجديدة، ونشرتها عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت أن أغنيتها الجديدة ستطرح اليوم عبر جميع المنصات في تمام الساعة الثامنة مساء.

الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.



وعلى صعيد آخر تحيي النجمة نيكول سابا مساء اليوم أيضا حفلا جماهيريا ضخما ضمن حفلات موسم الربيع بأحد أندية المعادي الشهيرة بحضور جماهيري كبير ومن المقرر أن تحتفل بأغنيتها خلال الحفل الجديد.