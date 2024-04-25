الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نيكول سابا مهنئًة المصريين بتحرير سيناء: "كل عام ومصر بخير"

الفنانة اللبنانية
الفنانة اللبنانية نيكول سابا

هنأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الشعب المصري بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وكتبت عبر حسابها على موقع "إكس": “كل عام ومصر بخير.. عيد تحرير سيناء”.

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احتفالات عيد تحرير سيناء

تامر حسني في احتفالية تحرير سيناء 

ويحيي النجم تامر حسني والنجمة أنغام مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا مميزا بالعاصمة الإدارية احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء الذي يحل اليوم 25 أبريل الجاري.

كما تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهورها بالإمارات العربية المتحدة وذلك على خشبة مسرح "دبي أوبرا" في يوم 5 مايو المقبل.

وتقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل، عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة، من بينها: "حالة خاصة جدًا، بين البنين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية، استنى إيه، أساميك الكتيرة، مطمنة، بقيت وحدك، هبدأ من الآخر، بخاف أفرح، مهزومة، فنجان النسيان، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتبلك تعهد، عمري معاك، ويا ريتك فاهمني"، وغيرها من الأغنيات.

وطرحت الفنانة أنغام أغنية وطنية جديدة باسم “حلفونا” عن سيناء والجيش المصري، ودعم مصر، في ظل الأحداث الجارية والأوضاع المحيطة. 

والأغنية أطلقت من خلال شركة "+DS"، دعمًا للدولة المصرية وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تضمنت الأغنية عددًا من المشاهد التي تبرز قوة الجيش المصري والدولة المصرية، وتقول كلمات الأغنية: “حلفونا حلفونا.. على الأمانة اللي في إيدينا حلفونا حلفونا.. إن إحنا نشيلها في عينينا”.
 

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