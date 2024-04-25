في عيد تحرير سيناء.. شيخ قبيلة الترابين يوجه تحية للرئيس السيسي (فيديو)

قال الشيخ يوسف العرادي، شيخ قبيلة الترابين، إن سيناء لم تعُد إلى مصر بسهولة، وإنما شهدت حروبًا حتى تحقق نصر أكتوبر العظيم الذي جعلنا نعيش بعزة وفخر حتى الآن.

تنمية سيناء

وأضاف "العرادي" في لقاءٍ لكاميرا "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "سيناء كمّلت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الأمن والأمان والعروبة في مصر".

وتابع: "تحية وتقدير لهذا الرجل لما فعله لمصر من إنجازات وأمورٍ كثيرة نفخر بها على الأرض مثل مشروعات التنمية في سيناء"، مشيرًا إلى أن هناك تغيير جذري في مجالاتٍ عِدة سواء في الطرق، أو التعليم، أو الصحة وغيرها.