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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: موقف مصر واضح برفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح  السيسي، كلمة للشعب، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى، الرافض تمامًا لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي.

وأضاف الرئيس: "كذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها".

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