الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل أعضاء اتحاد الناشرين المصريين كلهم ناشرون؟.. فريد زهران يُجيب

فريد زهران فى ضيافة
فريد زهران فى ضيافة الشاهد

وجّه الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" سؤالًا لفريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، قائلًا: "لدينا ما يزيد على 1200 ناشر في الاتحاد الآن، هل كلهم ناشرون".

وأجاب "زهران" خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أنا قولت بشكل واضح إنه نتيجة أخطاء فادحة وأسباب يطول شرحها تسلل إلى الاتحاد بسبب أو آخر أشخاص غير ملتزمين بأداب هذه المهنة وتقاليدها، وليسوا ناشرين حقيقيين، والكثير من هؤلاء مرتبطين بالتزوير ومنطق "تحت بير السلم" وليس بمنطق المؤسسات المحترمة".

 وتابع: "هنا لا أناقش حجم المؤسسة لكن الأداء، وبالتالي هناك شيء ما مُلح وهو أنه على القوام الرئيسي لاتحاد الناشرين المصريين الجادين والمنتجين لكتاب حقيقي أن يعيد فرز الأمور في اتجاه الارتقاء بعضوية الاتحاد، وأن يحدث تنقية لجداول اتحاد الناشرين وهذا كان يحدث السنوات الماضية بمعدلات معينة وآن الأوان أن يحدث ذلك بطريقة أكثر وضوحًا ولا بد من وضع معايير لذلك".

فريد زهران محمد الباز اكسترا نيوز اتحاد الناشرين العرب رئيس اتحاد الناشرين العرب

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