الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك العديد من مواضع التعاون المشترك بين الاتحاد ودار الكتب، بداية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتنسيق في معارض المحافظات والمعارض الخارجية. 

وأضاف "زهران" خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كل هذه سبل ومجالات للتعاون، نرجوا أنها تستمر ويتم تطويرها".

وأشار إلى أن الاجتماعات مع وزيرة الثقافة ودار الكتب كانت مريحة وبناءة وهناك روح تعاون ورغبة مشتركة في الارتقاء بهذه الصناعة وتطويرها، ونجعل الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير من الوقت الحالي.

فريد زهران محمد الباز اكسترا نيوز اتحاد الناشرين العرب رئيس اتحاد الناشرين العرب

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