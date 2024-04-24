الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فريد زهران: عرضنا مقترحات تعاون اتحاد الناشرين مع دار الكتب

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد يعمل تحت مظلة وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أنه التقى وزيرة الثقافة باعتبارها الشخص المعني والمسئول الأول ومناقشة مقترحات الاتحاد.

وأضاف "زهران" خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "عرضنا على الوزيرة مقترحات الاتحاد فيما يتعلق بالتعاون والتعامل مع دار الكتب في بعض الأمور الخاصة بأرقام الإيداع والأمور الخاصة بالهيئة والتعاون المفترض بين الاتحاد والهيئة في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب وغيره من الأمور".

وتابع: "بالإضافة إلى أمور أخرى خاصة بوزارة الثقافة مثل تقديم دعم سنوي لاتحاد الناشرين، واقترحنا عليها زيادة هذا الدعم"، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة كانت تقدم دعمًا لاتحاد الناشرين في حدود 150 ألف جنيه سنويًا وهذا رقم قليل جدًا.

فريد زهران محمد الباز اكسترا نيوز اتحاد الناشرين العرب رئيس اتحاد الناشرين العرب

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