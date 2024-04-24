الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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يضم أكثر من 190 مكانًا لإيواء الخيل.. نادى الفروسية بمدينة مصر الأوليمبية بأيادٍ مصرية

فيلم الفروسية في
فيلم الفروسية في مصر

استعرض فيلم "الفروسية في مصر" ما يتم في نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، حيث يضم أكثر من 190 مكانًا لإيواء الخيول، وأرضًا كبيرة لقفز الموانع وأراضي كثيرة للإحماء وطلق الخيول.

وظهر في الفيلم التسجيلي النجم أحمد السقا، الذي أكد أن نادي الفروسية بمدينة مصر الأوليمبية تم بناؤه بأيادي شركات مصرية كبيرة داخل المدينة التي تضم استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال المهندس صلاح غبريال، الرئيس التنفيذي لشركة جاما للمقاولات، إن الشركة عملت على المشروع لمدة 3 سنوات بتكليف من القوات المسلحة المصرية.

وأضاف: "أبلغونا أننا سنعمل على تصميم وإنشاء المشروع بشركات مصرية، لكي يشهد بطولة الألعاب الأوليمبية".

الفروسية نادي الفروسية مدينة مصر الأولمبية أحمد السقا

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