تحفة هندسية مرسومة.. معلومات عن محطة الزهراء الجديدة للخيول العربية

استعرض فيلم "الفروسية في مصر" محطة الزهراء الجديدة للخيول العربية، التي تقع بعد أمتار من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية.

وظهر في الفيلم التسجيلي عبر قناة “إكسترا نيوز” النجم أحمد السقا، الذي أكد أن المحطة تحفة هندسية مرسومة، والتي بها أكثر من 950 مكانًا لإيواء الخيول، ومسستشفى بيطري عالمي، وفندق مجهز بغرف على أعلى مستوى، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وأكد "السقا" أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا لإحياء والحفاظ على تراثنا المصري وإعادة تنمية مجال تربية الخيول العربية المصرية، التي يرجع تاريخ مصر فيها لأكثر من ألف سنة، وجعلت الحصان العربي المصري متصدرًا أعلى الأرقام القياسية والقيم المالية في العالم.

وتابع: "أما عن نادي الكيان فحدث ولا حرج، فهو نادي فروسية على مساحة 140 فدانًا ويضم العديد من النشاطات الرياضية والاجتماعية".