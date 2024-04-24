الخميس 25 أبريل 2024
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فريد زهران: طرحنا على "الثقافة" زيادة الدعم السنوى المقدم إلى اتحاد الناشرين المصريين

فريد زهران
فريد زهران

تحدث فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عن أوضاع الناشرين المصريين، وطلب الدعم المادي من وزارة الثقافة.

وأضاف "زهران" خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "طرحنا على وزيرة الثقافة زيادة الدعم السنوي المقدم إلى اتحاد الناشرين المصريين، خصوصًا أن الكثير من الناشرين ليسوا أغنياء" موضحًا أن دعم وزارة الثقافة يُوجه لأنشطة الاتحاد المختلفة.

وتابع: "الاتحاد لديه موظفون ومصارف عمومية، بجانب الوقوف مع الناشرين المرضى وحالات الوفاة ولديه أعباء كثيرة".

وأشار إلى أن موارد اتحاد الناشرين المصريين تتمثل في رسوم الاشتراك فقط، متابعًا: "اشتراك الناشر حوالي ألف جنيه، وبالتالي كلها موارد محدودة جدًا بالنظر إلى المصروفات المتوقعة من الاتحاد، خصوصًا فيما يتعلق بالوقوف مع الناشرين أثناء المحن".

فريد زهران محمد الباز اكسترا نيوز اتحاد الناشرين العرب رئيس اتحاد الناشرين العرب

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