السيسى: القوات المسلحة نجحت دائمًا فى حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس -في كلمته- التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان".

وأضاف: "وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر".