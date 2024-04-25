الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

السيسى: القوات المسلحة نجحت دائمًا فى حماية سيناء وصونها والحفاظ عليها

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس -في كلمته- التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعًا للاستهداف والعدوان".

وأضاف: "وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر".

السيسي الرئيس السيسي تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء اكسترا نيوز

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