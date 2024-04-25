الرئيس السيسى: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وقال الرئيس، في كلمته، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وبلد وتضحية وإصرار على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، متابعًا: "وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسة للأمن القومي".

وأضاف الرئيس: "سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها ورمزًا خالدًا على صلابة الشعب المصري".