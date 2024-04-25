الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أنغام وتامر حسنى يُحييان حفل عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية اليوم الخميس

تامر
تامر

يُحيي الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الاحتفالات المستمرة على مدار الأسبوع في جميع المحافظات، بمناسبة الذكرى الـ42 لأعياد تحرير سيناء.

انتهاء البروفات

وانتهى تامر حسني من بروفات الحفل خلال الأيام الماضية، وكذلك المطربة أنغام.

وتواجد "حسني" على مسرح الحفل عدة مرات من أجل الخروج بأفضل شكل، حيث حرصت الجهة المنظمة على تقديم حفل مميز للغاية يحضره عدد كبير من الجمهور.

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ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية مجموعة كبيرة من الفقرات منها فقرة الألعاب النارية مع أحمد عصام الذي حضّر فقرات مميزة لإبهار الجمهور خلال الحفل.

تامر حسني يبدأ تصوير "ري ستارت"

على جانب آخر، يبدأ النجم تامر حسني تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" الأسبوع المقبل، عقب انتهاء كل التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال. 

ويضع حاليًا الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر اللمسات النهائية على سيناريو فيلم "ري ستارت" في الوقت الذي تقوم به الجهة المنتجة والمخرجة سارة وفيق بإبرام التعاقدات الرسمية مع الفنانين المشاركين، إذ تم التعاقد مؤخرًا مع الفنان الكوميدي محمد ثروت والنجم باسم سمرة للمشاركة في بطولة الفيلم، ومن المقرر طرح العمل خلال موسم أفلام صيف 2024.

كما تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهورها بالإمارات العربية المتحدة وذلك على خشبة مسرح "دبي أوبرا" في يوم 5 مايو المقبل.

وتقدم أنغام لجمهورها خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياتها الشهيرة ومن بينها: "حالة خاصة جدًا، بين البنين، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، هتشتاقوا، حيران، أهي جت، هو نفس الشوق، بقول نسياك، مابتعلمش، وحدانية، استنى إيه، أساميك الكتيرة، مطمنة، بقيت وحدك، هبدأ من الآخر، بخاف أفرح، مهزومة، فنجان النسيان، عرفها بيا، حتة ناقصة، أكتبلك تعهد، عمري معاك، ويا ريتك فاهمني" وغيرها من الأغنيات.

حفل تامر حسني وأنغام حفل تامر حسني تامر حسني أنغام النجم تامر حسني لذكر الـ 42 لأعياد تحرير سيناء

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