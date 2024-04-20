السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمرو يوسف يسيطر على دور العرض بـ"شقو" ويحقق أرقامًا استثنائية

شقو
شقو

حقق فيلم «شقو»، بطولة النجم عمرو يوسف، نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر المصري أمس الجمعة، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، ليتصدر قائمة شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي منذ إطلاقه يوم وقفة العيد.

إيرادات فيلم شقو

وجمع فيلم شقو أمس الجمعة، إيرادات كلية قدرت بـ2،373،751 جنيه، لتصل إيراداته الكلية منذ إطلاقه يوم 10 أبريل الجاري إلى 48 مليون جنيه، و150 ألفًا، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة، ليكون هذا الفيلم هو الأعلى في تاريخ الفنان عمرو يوسف كبطولة مطلقة.

يسرا: فرحانة إنى عملت "شقو".. ودورى مليان شر

كانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت العرض الخاص للفيلم السينمائي "شقو"، الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، مساء الثلاثاء قبل الماضي، داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

العرض الخاص

وحضر العرض الخاص أبطال العمل، النجمة يسرا، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي، وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد، وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

إيرادات فيلم شقو عمرو يوسف النجم عمرو يوسف شباك التذاكر المصري فيلم شقو

مواد متعلقة

الوداع الأخير| مصر تودّع صلاح السعدنى.. و«المتحدة»: «فقدنا قامة فنية كبيرة»

قضى أيامه الأخيرة مع أحفاده.. محطات فى حياة صلاح السعدنى

"شقو" عمرو يوسف يقترب من 46 مليون جنيه فى صدارة شباك التذاكر

الإيرادات تتجاوز 43 مليون جنيه.. "شقّو" يواصل التربع على عرش أفلام العيد

موسم رمضان 2024.. الأفضل فى استفتاء «الدستور»

برامج «المتحدة».. «الهارد توك» يعود إلى الوقار واحترام المشاهدين بعيدًا عن الفتن والإثارة

"المتحدة" تُعيد الريادة للدراما المصرية.. ياسر جلال يكشف سر "خلطة النجاح" (خاص)

"أفلام فلسطينية من المسافة صفر" ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى

الأكثر قراءة

هتك عرضه وقتله خوفا من الفضيحة بالفيوم.. محاكمة قاتل الطفل حمزة اليوم

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

محكمة جنايات الجيزة تستكمل محاكمة "طبيب إجهاض" اليوم

دمياط تُبهر سفراء 14 دولة بزيارة مميزة تعزز سياحة القناة

تنزانيا تشكر مصر على دعمها بمشاريع المياه والسدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 197 للعدوان فى غزة.. غارات عنيفة على خيام النازحين ومنازل خان يونس ورفح

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين