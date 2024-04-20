عمرو يوسف يسيطر على دور العرض بـ"شقو" ويحقق أرقامًا استثنائية

حقق فيلم «شقو»، بطولة النجم عمرو يوسف، نجاحًا كبيرًا بشباك التذاكر المصري أمس الجمعة، بالتزامن مع إجازة نهاية الأسبوع، ليتصدر قائمة شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي منذ إطلاقه يوم وقفة العيد.

إيرادات فيلم شقو

وجمع فيلم شقو أمس الجمعة، إيرادات كلية قدرت بـ2،373،751 جنيه، لتصل إيراداته الكلية منذ إطلاقه يوم 10 أبريل الجاري إلى 48 مليون جنيه، و150 ألفًا، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة، ليكون هذا الفيلم هو الأعلى في تاريخ الفنان عمرو يوسف كبطولة مطلقة.

كانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت العرض الخاص للفيلم السينمائي "شقو"، الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف، مساء الثلاثاء قبل الماضي، داخل إحدى دور العرض السينمائية بمدينة السادس من أكتوبر.

العرض الخاص

وحضر العرض الخاص أبطال العمل، النجمة يسرا، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ووليد فواز، ومحمد جمعة، وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر.

يشارك في بطولة فيلم "شقو"، بجانب النجم عمرو يوسف، كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي، وهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني، من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل"، الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي، وتم طرحه في مصر في العيد، وسيطرح في باقي الدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.