موسم رمضان 2024.. الأفضل فى استفتاء «الدستور»

أسدلت مؤسسة «الدستور» الستار على استفتائها السنوى بشأن الأعمال الدرامية المقدمة خلال الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، الذى بدأ الجمهور التصويت عليه مع نهاية الموسم، عبر الموقع الإلكترونى لـ«الدستور». وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع استفتاء «الدستور»، وحرصوا على اختيار نجمهم الأفضل، والعمل الدرامى الأهم، فى عدد من الفئات الدرامية المتنوعة، وهو ما نرصد نتائجه فى السطور التالية:

أفضل مسلسل كوميدى.. الكبير أوى ٨

كانت المنافسة قوية بين ٥ مسلسلات، قبل أن يحسمها «الكبير أوى ٨»، بطولة الفنان أحمد مكى، بنسبة ٤٨٪ يليه «كامل العدد+١»، بطولة دينا الشربينى.

أفضل ممثل.. أحمد العوضى

منافسة شرسة للغاية على لقب أفضل ممثل بين عدد كبير من النجوم، لكن فى النهاية تم اختيار الفنان أحمد العوضىبنسبة ٤٨.٤٪، يليه الفنان كريم عبدالعزيز.

أفضل مسلسل كارتون.. «يحيى وكنوز 3»

حسم مسلسل «يحيى وكنوز ٣» المنافسة على «أفضل مسلسل كارتون»، بنسبة ٦٧٪، يليه مسلسل «سر المسجد»، فى المركز الثانى.

أفضل ممثلة.. دينا فؤاد

انحصرت المنافسة على لقب أفضل ممثلة فى استفتاء «الدستور» بين بطلتى مسلسلى «حق عرب» و«المعلم»، لتقتنص دينا فؤاد المركز الأول، بنسبة ٥٩.٧٪، تليها الفنانة سهر الصايغ.

أفضل وجه صاعد «ممثلة»

شهد الموسم الرمضانى المنقضى منافسة شرسة بين عدد من الوجوه الصاعدة من الممثلات، تصدرتها الفنانة سارة الشامى، بنسبة ٣٣٫٣٪ تليها الفنانة سارة نور.

أفضل وجه صاعد «ممثل»

تنافس الثنائى أحمد عبدالوهاب ومحمد يوسف على «أفضل وجه صاعد من الممثلين» فى الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، بشكل قوى للغاية، حتى إن نسبة التصويت جاءت متساوية بنسبة ٤٣.٧٪ للثنائى.

أفضل ممثل دور ثانٍ.. أحمد عيد

شهدت المنافسة على «أفضل ممثل دور ثانٍ» صراعًا شديدًا بين عدد من الفنانين،، لكن فى النهاية اختار الجمهور الفنان أحمد عيد فى المركز الأول، بنسبة ٣٦٪ يليه الفنان رياض الخولى.

أفضل مؤلف.. عبدالرحيم كمال

حصل مؤلف «الحشاشين»، الكاتب عبدالرحيم كمال، على المركز الأول فى تصويت «أفضل مؤلف»، بنسبة ٦٤٫٥٪، يليه مؤلف «حق عرب»، محمود حمدان.

أفضل ممثلة دور ثانٍ.. وفاء عامر

تصدرت الفنانة وفاء عامر المنافسة على «أفضل ممثلة دور ثانٍ»، بنسبة ٣٦٫٩٪ تليها الفنانة الشابة كارولين عزمى.

أفضل برنامج

تصدر برنامج «حياة كريمة» استفتاء «الدستور»، كأفضل البرامج المقدمة فى رمضان ٢٠٢٤، بنسبة ٣٥٫٦٪ يليه برنامج «واحد من الناس».

أفضل مقدم برامج

تصدر الإعلامى عمرو الليثى المنافسة على «أفضل مقدم برامج»، بنسبة ٤٣٫٥٪، تليه الإعلامية منى عبدالوهاب.

أفضل مسلسل.. الحشاشين

تنافست مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التى عُرضت فى الموسم الدرامى الرمضانى المنقضى، وجاء مسلسل «الحشاشين» أولًا بنسبة ٧١.٧٪، ويليه مسلسل «حق عرب».

أفضل مخرج.. بيتر ميمى

تصدر المخرج بيتر ميمى قائمة «أفضل مخرج» فى الاستفتاء، بنسبة ٤٨٫٦٪، يليه المخرج أحمد الجندى.

أفضل برنامج دينى

تصدر الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال برنامجه «الإمام الطيب»، بنسبة ٣٨٫٤٪، يليه برنامج «بصير» للداعية مصطفى حسنى.