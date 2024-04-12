عاجل.. أفلام العيد تحصد 34 مليون جنيه فى يومين.. و«شقو» يتصدر السباق

تشهد دور العرض السينمائى حالة من الانتعاش، خلال موسم عيد الفطر المبارك، الذى شهد طرح ٤ أفلام جديدة، وسط ارتفاع متزايد فى الإيرادات الكلية، التى بلغت ٣٣ مليونًا و٨٤٥ ألف جنيه، فى أول وثانى أيام العيد.

واعتلى فيلم «شقو» صدارة الإيرادات فى أول وثانى أيام العيد، محققًا ١٧ مليونًا و٨٥٣ ألف جنيه، وهو من بطولة عمرو يوسف، ويسرا، ودينا الشربينى، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ووليد فواز، ومحمد جمعة.

وجاء فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» فى المرتبة الثانية، بعدما حقق ١١ مليونًا و٢٥٠ ألف جنيه، وهو من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومى فؤاد، والطفل جان رامز، تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

أما فيلم «عالماشى» فاحتل المركز الثالث بـ٣ ملايين و٧٩٢ ألف جنيه، وهو من بطولة على ربيع، وكريم عفيفى، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم «أسود ملون»، بإيرادات بلغت قيمتها ٧٧١ ألفًا و٨٥٨ جنيهًا، وهو من بطولة بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ورنا رئيس، ومحمد كيلانى، وعصام صاصا، وميس حمدان، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، إخراج حسن البلاسى.

وإلى جانب الأفلام الجديدة، يواصل فيلم «الحريفة»، الذى بدأ عرضه فى موسم رأس السنة، منافسته فى السينمات، وحصد إيرادات بلغت قيمتها ٢٣٨ ألف جنيه، خلال أول يومين من عيد الفطر، وهو من بطولة نور النبوى، وأحمد غزى، ونور إيهاب، تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد.