الجمعة 12 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تجاوزت الـ9 ملايين جنيه.. إيرادات قياسية لفيلم "شقو" في ثاني أيام عيد الفطر

شقو
شقو

حقق فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي يعرض ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك الحالي، رقمًا قياسيًا في الإيرادات، في ثاني أيام عرضه بدور العرض السينمائي.

إيرادات شقو في ثاني أيام عيد الفطر

وجمع فيلم "شقو" أمس الخميس (ثاني أيام عيد الفطر)، إيرادات قياسية، بلغت 9 ملايين و806 آلاف جنيه.

أقيم العرض الخاص للفيلم السينمائي “شقو” الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف مساء الثلاثاء الماضي وذلك داخل إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر العرض الخاص أبطال العمل كل من: النجمة يسرا، وعمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ووليد فواز، ومحمد جمعة وذلك للاحتفال به قبل طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي ضمن موسم أفلام عيد الفطر المقبل.

الإعلان الرسمي لفيلم شقو

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو طرحت الأيام الماضية الإعلان الرسمي للعمل والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح.

وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

فيلم شقو أفلام عيد الفطر المبارك افلام عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطر المبارك النجم عمرو يوسف

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