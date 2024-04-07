العدد الخامس من "وجوه".. نجوم دراما "المتحدة" يتحدثون عن أضخم موسم درامي

أطلقت مؤسسة “الدستور” العدد الخامس من إصدار “وجوه” الرمضاني، أكبر تجمع لحوارات أبطال وصناع دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

الإصدار الخامس لـ"وجوه"

ويتضمن العدد مجموعة كبيرة من الحوارات الصحفية مع ابطال مسلسلات الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني الحالي وهم النجم مصطفى شعبان والنجمة نيللي كريم والنجم أحمد رزق والفنانة اللبنانية ديانا رحمة والفنان الأردني أنور خليل والفنان الكبير أحمد ماهر والفنانة مي سليم والفنان أحمد مجدي والفنان محمد شاهين والفنانة رحاب الجمل والمؤلفة رشا عزت الجزاء والمؤلف أنور عبد المغيث.

وكانت “الدستور” أطلقت 4 إصدارات سابقة من وجوه على مدار الشهر الرمضاني الكريم تضمنت عددا كبيرا من الحوارات الصحفية التي كشفت عن الكثير من تفاصيل الأعمال الرمضانية.