الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

في عيد الفطر.. احتفالية لأول مرة على مسرح "صاحبة السعادة" مع نجوم "كامل العدد"

كامل العدد
كامل العدد

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc" يومي الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل، أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يستضيف البرنامج أبطال ونجوم مسلسل "كامل العدد" وهم 22 نجمًا ونجمة منهم دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وأحمد جمال سعيد والمخرج خالد الحلفاوي والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل في احتفالية خاصه تحدث لأول مرة علي مسرح "صاحبة السعادة".

صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة إسعاد يونس قناة dmc عيد الفطر المبارك

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