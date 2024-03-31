دراما «المتحدة» تنتشر فى أوروبا وأمريكا.. وإشادات بضخامة الإنتاج

حققت أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الدرامى الرمضانى الحالى، وصل صداه إلى دول العالم، وتلقت معظم الأعمال الدرامية إشادات بالجملة وعلى رأسها «الحشاشين، وجودر».

التليفزيون السويدى تحدث عن الملحمة الدرامية «الحشاشين» بطولة النجم الكبير كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، وأشاد بتجربة الدراما المصرية التى تطورت بشكل لافت خلال الفترة الماضية، فضلًا عن ضخامة الإنتاج بشكل ملحوظ مع الاهتمام بعناصر العمل الفنى.

وانتشرت الدراما المصرية بشكل مكثف خلال الأيام الماضية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وعدد كبير من دول آسيا، وعُرض «الحشاشين» على منصات روسية بعد ترجمته فى خطوة على الطريق نحو العالمية.

وأصبح مسلسل «مليحة» من أكثر الأعمال المصرية مشاهدة حول العالم، وخلال الساعات الماضية تصدر المسلسل الترند على موقع التدوينات القصيرة «إكس» فى الأراضى المحتلة وبفارق كبير عن الترند رقم ٢، بعد ما قدمت الحلقات الخمسة الأولى منه الكثير من المعلومات عن القضية الفلسطينية وما حدث قبل ١٠٠ عام حتى وقتنا الحالى ومعاناة الشعب الفلسطينى.

وتعرض المسلسل لهجوم من وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلى فى محاولة لتشويه العمل والتشكيك فى المعلومات والأحداث وارتكاب المزيد من الجرائم تجاه الشعب الفلسطينى، خاصة بعد أن تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن المساعدات المصرية المباشرة للقضية عبر عمل فنى.

وأشاد عدد كبير من جمهور الوطن العربى بالتناول الفنى الإيجابى للقضية الفلسطينية فى العمل الوحيد هذا العام بهذه الطريقة الاحترافية، التى تقدم للجمهور العربى والعالمى جزءًا من مأساة الشعب وكيف تقف مصر بجوار القضية على مر التاريخ.