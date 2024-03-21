الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

5 أعمال جاهزة للعرض فى النصف الثانى أبرزها «جودر» و«مليحة»

جودر
جودر

أوشك عدد من الفنانين على الانتهاء من تصوير أعمالهم الدرامية والتليفزيونية المقرر عرضها فى النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، وتحديدًا ٥ أعمال تُعرض بداية من ١٦ رمضان الجارى، وكل منها ١٥ حلقة.

البداية مع مسلسل «جودر» للفنان ياسر جلال، الذى انتهى من تصوير كل مشاهد العمل بالفعل، إلى جانب أعمال «الجرافيك» و«المونتاج»، ويعمل حاليًا على تصوير مشاهد الجزء الثانى، الذى يُعرض لاحقًا بعد رمضان.

«جودر» دراما فانتازيا جديدة مستمدة من أجواء «ألف ليلة وليلة»، ويعد من الأعمال الملحمية الضخمة، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال عدد كبير من الفنانين، مثل نور، وياسمين رئيس، وتارا عماد، وأحمد فتحى، ووليد فواز، وعبدالعزيز مخيون، سيناريو الكاتب أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيرى.

ويواصل الفنان آسر ياسين تصوير مسلسله الجديد «بدون سابق إنذار»، الذى يدور حول حدث غير متوقع يقع لأسرة مستقرة، بعد إصابة ابن لها بمرض السرطان، وذلك بمشاركة عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح ونهال عنبر، من إخراج هانى خليفة. ويصور المخرج الكبير عمرو عرفة المشاهد النهائية من المسلسل المنتظر «مليحة»، الذى يلقى الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى، ووقوف مصر الدائم بجوار قضيته العادلة، من خلال معالجة اجتماعية قائمة على محاولة أسرة فلسطينية العودة إلى أرض وطنها من جديد، من بطولة ميرفت أمين ودياب وسيرين خاص وأشرف زكى، وتأليف رشا عزت الجزار.

وتواصل الفنانة نيللى كريم تصوير المشاهد النهائية من مسلسلها الجديد «فراولة»، الذى تعود به إلى الدراما الكوميدية من جديد، منذ آخر أعمالها «بـ ١٠٠ وش»، وذلك من خلال قصة تدور حول رحلة صعودها من الصفر إلى عالم النجومية والشهرة، بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم: محمد ثروت، وصدقى صخر، وشيماء سيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على. أما العمل الخامس من أعمال النصف الثانى من شهر رمضان فهو مسلسل «بقينا اتنين»، الذى انتهى صناعه من كل أعمال التصوير والمونتاج، إلى جانب تسجيل التتر بصوت المطربة جنات، وهو مسلسل يدور حول العلاقات الاجتماعية، وما يحدث داخل بعض الأسر، من بطولة شريف منير ورانيا يوسف وإدوارد، وعدد كبير من الفنانين.

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