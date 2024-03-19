"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

تسع حلقات مرت من مسلسل «المعلم» بطولة الفنان مصطفى شعبان والتي تعرض حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة ومنصة «واتش إت الرقمية»، في واحد من الأعمال الدرامية «الضخمة» التي يشارك بها ما يقرب من 50 فنانًا من مختلف الأجيال.

مصطفى شعبان في العمل يقدم دور «المعلم» وهذا اسمه وليس لقبه فاسمه في بطاقة الرقم القومي المعلم، تلك الشخصية التي جذبت أنظار الجمهور بداية من البرومو الذى عرض على منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات قبل حلول شهر رمضان، وقدمت شكًلا جديدًا للبطل الشعبي الذي لم يظهر في حالة «بهدلة» أو في ملابس رثة في رحلة صعوده، بل قدم شخصية مختلفة وفي أحسن إطلالاتها، فلمَ لا فهناك الكثير من أبناء المنطقة الشعبية حصلوا على أفضل تعليم ويطلون في أفضل إطلالة وكلامهم ليس كلام «مهرجانات».

شخصية المعلم في المسلسل هو شخص «ابن عز» ولكن طاله غدر الزمان وأصبح في حالة فقر يبحث عن رزق وحق ويتعامل من هذا المنطلق ألا وهو ابن العز عاش شبعان، ولم يتعامل بمنطق من عاش جوعًا فشبع، اختار مصطفى في العمل تفاصيل مميزة لشخصيته منها اللحية والملابس المنمقة لينطلق في تأدية شخصيته بشكل مميز ومختلف رفقة عدد كبير من النجوم.

على مدار الحلقات الماضية استطاع مصطفى شعبان سواء باسمه أو باسم مسلسله "المعلم" أن يحقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الأكثر بحثًا على محركات البحث وكذلك كلماته وعباراته التي أصبحت ماركة مسجلة يتداولها الجمهور في الشارع.



خلال الأيام الماضية تعرض لوكيشن مسلسل المعلم لحريق قاسٍ التزم فيه بطل العمل بأصول الشغلانة، ولم يستغل الأمر لركوب الترند أو غيره مع عرض الحلقات، بل التزم الصمت وترك للجهة المنتجة حرية التصرف التي بالفعل بحثت عن أفضل البدائل من أجل الانتهاء من التصوير بشكل مختلف ومميز قبل انتهاء الشهر الرمضاني الكريم.



مصطفى شعبان أصبح واحدًا من النجوم المتواجدين على مائدة الدراما الرمضانية بمسلسل مختلف وبإطلالة مختلفة، واستطاع أن يخلق لنفسه مكانة جماهيرية وشعبية جارفة من كل الأطياف أصبحت تنتظر دومًا ما يقدمه مصطفى كل عام وها هو يتفاعل العام الجاري مع مسلسله "المعلم".