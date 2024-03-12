غدر وخيانة أشقاء روجينا لها بالحلقة الثانية من مسلسل سر إلهى

تصاعدت جرعة التشويق والإثارة في مسلسل سر إلهي الحلقة 2، بطولة روجينا، وقيادة رءوف عبدالعزيز، حول ما الذي يحدث الحاجة للفلوس والمال، حيث احتوى الحلقة على العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة التي تجعل المشاهد في حالة شغف، وحب استطلاع دائم حول ما هو مصير نصرة (روجينا) خلال الحلقات المقبلة، بعد قيام سعد (محمد ثروت) وأشقاء نصرة كل من رحمة (نهى عابدين)، وشريف (يوسف الأسدي)، ورقية (رنا رئيس) خيانتها، والغدر بها والاتفاق على حبسها في جريمة قتل.

مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية



شهدت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية ذهاب شاهيناز هارون (مي سليم)، وزوجها سراج (مراد مكرم) إلى منزل نصرة (روجينا)، للاتفاق معها على تغيير أقوالها في محضر النيابة الخاص بقتل والدها رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، وذلك مقابل فيلا ومبلغ كبير لكل واحد من إخوتها، ولكن نصرة ترفض هذا العرض، وتقوم بطردهم من منزلها، وسط اندهاش من قبل زوجها سعد (محمد ثروت)، الذي يحاول إقناعها بقبول العرض للحصول على المال، ولكنه لا يستطيع إقناعها.

يتواصل سراح ( مراد مكرم)، وشاهيناز هارون (مي سليم)، مع سعد ( محمد ثروت)، وجميع أشقاء نصرة (روجينا) وهم رحمة (نهى عابدين)، وشريف (يوسف الأسدي)، ورقية (رنا رئيس)، بالعرض على كل واحد منهم 2 مليون جنيه، مقابل الغدر بنصرة (روجينا)، والشهادة عليها بأنها هي من قتلت هارون (أحمد بدير) لسرقته، وبالفعل يوافق زوجها وأشقاؤها الثلاثة على العرض بعد تفكير طويل خاصة أنه بهذا المبلغ كل واحد فيهم يحقق حلمه.

تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية



وشهدت الحلقة صدمة كبيرة من قبل نصرة (روجينا)، بعدما تم القبض عليها من دار المسنين التي تعمل بها، واتهامها بأنها قتلت رجل الأعمال هارون (أحمد بدير)، ومعرفتها بأن أشقاءها وزوجها وصديقة عمرها ومدير دار المسنين التي تعمل بها، الجميع اتفق عليها، أنها هي من قامت بقتله، ولكنها أصرت على موقفها، وأنها لم تقتل أحدًا، لتكون نهاية الحلقة الثانية والتي جعلت الجمهور في حالة حزن شديد جراء ما يحدث لـ نصرة (روجينا) وتعاطف كبير معها، وجعلتهم في حالة ترقب حول مصيرها خلال الحلقات المقبلة.



وكانت الحلقة الأولى المسلسل حظيت بحفاوة كبيرة تلقتها النجمة روجينا، والنجم أحمد بدير، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، للمخرج رءوف عبدالعزيز.



تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، ترند موقع إكس والأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وحققت عددًا كبيرًا من المشاهدات، ومنها مشهد نهاية الحلقة الأولى بين النجمة روجينا وأحمد بدير، وحقق مشاهدات تصل إلى 300 ألف في أقل من 24 ساعة.



وأثارت الحلقة الأولى، ردود أفعال واسعة، من قبل جمهور السوشيال ميديا، مشيدين بأدائها وهي والفنان الكبير أحمد بدير، واصفينه بأنه أداء استثنائي، بعدسة المخرج رءوف عبدالعزيز، الذي لديه قدرة رائعة في فن إدارة الممثل، وهذا ما ظهر جليًا في مشهد نهاية الحلقة الأولى من المسلسل، والذين خطفت قلوب المشاهدين، بأداء عبقري من العظيم أحمد بدير والذي يقدم شخصية رجل الاعمال جميل أو هارون كما يدعي.



وانهالت التعليقات التي تشيد بأداء روجينا، للفنان القدير أحمد بدير، والمسلسل بشكل عام، وكان من أبرزها: "إنتي موهبة كبيرة، عمل ضخم ورائع المسلسل جامد، أحمد بدير ممثل أكثر من رائع، المسلسل ده روعة، المسلسل حلو أوي بجد، عظيم يا فنانة، مسلسل روعة"، وغيرها العديد من التعليقات.



تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبرومو الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعى.



وتألقت النجمة روجينا بأداء استثنائي متميز في مشهد قتل أحمد بدير، والذي انتهت به الحلقة الأولى من المسلسل بشكل يدمي القلوب ويخطف المشاعر، ويبرهن على تمكن النجمة روجينا من أدواتها الفنية بملامحها المعبرة وعلامات الحزن والصدمة التى امتزجت معًا في تعبيراتها برؤية إخراجية عالية الاحترافية للمخرج رءوف عبدالعزيز.



أبطال مسلسل سر إلهي



وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلًا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل "انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل "ستهم".



مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.