سر إلهي الحلقة 2| أحمد سلامة يبتزّ رنا رئيس بصور فاضحة

مسلسل سر إلهي الحلقة 2.. شهدت محاولة الفنان احمد سلامة “عزيز” ابتزاز رنا رئيس “رقية” بصور فاضحة لمساومتها علي اتهام شقيقتها “نصرة” بالقتل.

احداث مسلسل سر الهي الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي أحداث مثيرة بدأت بمقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل ” على يد ابنه محمود حجازي.

أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية: