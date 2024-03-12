مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية: مي سليم تساوم روچينا على تغيير أقوالها للنيابة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي أحداثا مثيرة، عندما حاولت مي سليم التستر على شقيقها المتهم بقتل والدهم، وحاولت مساومة روچينا “نصرة” على تغيير أقوالها امام النيابة ولكن نصرة رفضت.

وبدأت الحلقة بمقتل الفنان أحمد بدير “عم جميل ” على يد ابنه محمود حجازي.

مسلسلات رمضان .. أبطال مسلسل سر إلهي

تضم قائمة أبطال مسلسل “سر إلهي” بجانب روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رءوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسلات رمضان 2024 .. قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة “CBC” الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية: