مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي لـ روجينا الحلقة 2

حققت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا ردود أفعال قوية بعد عرضها أمس عبر قناة CBC الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية وذلك لما تضمنته من أحداث شيقة ومثيرة ومناقشة العمل للعدد كبير من القضايا الاجتماعية الهامة.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل روجينا الحلقة 2



مسلسل سر إلهي بطولة روجينا يعرض يوميا على مدار أيام شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا البث الأول في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي تعريف بأبطال العمل وعلاقة كل منهم بالأخر وبدأت الحلقة بمشهد يجمع النجمة روجينا التي تجسد دور “نصرة” والفنان محمد ثروت ويجسد شخصية “سعد” زوجها، ويعمل سائق “ميكروباص” مدمن للمخدرات والذي تسلل من أجل سرقة أموال نصرة خلسة، فاكتشفته الأخيرة وواجهته.

كما كشفت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي تحمل نصره مسؤولية أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

CBC العامة.

CBC دراما.

منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

مسلسل "سر إلهي" ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز.





أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم قائمة أبطال عديدة بجانب النجمة روجينا وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.