الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. روجينا تحمل مسئولية زوجها ومصاريف أشقائها

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

شهدت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1 بطولة النجمة روجينا العديد من الأحداث الشيقة والممتعة وبدأ المسلسل بأحداث قوية جذبت الجمهور وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة مباشرة.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1

ويشهد مسلسل سر إلهي الحلقة 1 ظهور مميز لجميع أبطاله والذين يقدموا لجمهورهم أدوار مختلفة وتحمل مفاجأت جديدة وبشكل جديد ومختلف.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي ظهور "نصرة" التي تجسدها النجمة روجينا وهي تحمل مسؤولية كبيرة خاصة وانها تصرف على زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت بالإضافة إلى تحملها المسؤولية المالية لأبنتها الوحيدة والتي تعاني من مشكلة في التنفس بجانب أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

وتقوم “نصرة” - روجينا بمساعدة “رقية” - رنا رئيس في مصاريف جامعتها كما تساعد “شريف” - يوسف الأسدي في تحقيق حلمه في الغناء، كما تعمل على محاولة تدبير المال لـ"رحمة" - نهى عابدين من أجل شراء أغراضها الشخصية لزوجها.

مسلسل "سر إلهى" يتصدر "تريند X" قبل انطلاق عرض أولى حلقاته

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 1

كيف تفاعل الجمهور مع حمزة نمرة بعد أغنية تتر "سر إلهي"؟

تترات مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر مسلسل سر إلهي بصوت حمزة نمرة (فيديو)

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن، وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

بالإضافة إلى كل من الفنان أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
مسلسل سر إلهي سر إلهى موعد عرض سر إلهي موعد عرض مسلسل سر إلهي موعد اعادة مسلسل سر إلهي قصة مسلسل سر إلهي أبطال مسلسل سر إلهي موعد عرض مسلسل روجينا مسلسل روجينا مسلسل مصطفى خاطر مصطفي خاطر قنوات عرض سر إلهي قنوات عرض مسلسل سر إلهي موعد مسلسل سر إلهي الحلقة الاولي من سر إلهي سر إلهي الحلقة الاولي سر إلهي الحلقة 1 الحلقة الاولي من مسلسل سر إلهي مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. نصائح رضوى الشربيني في مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل مسار إجباري الحلقة 1.. أحمد داش يكتشف أن عصام عمر شقيقه

مسلسل "سر إلهى" يتصدر "تريند X" قبل انطلاق عرض أولى حلقاته

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 1

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وخريطة البرامج التلفزيونية عبر قناة الحياة الفضائية

«الدستور» تطلق أضخم «كتالوج ديجيتال» لدراما وبرامج المتحدة في رمضان 2024

الكبير أوي 8 وبيت الرفاعي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر قناة ON الفضائية

مواعيد برامج ومسلسلات رمضان 2024 على القناة الأولى المصرية

الأكثر قراءة

رعب فى استاد الإسكندرية بعد سقوط أحمد رفعت فى مباراة فيوتشر والاتحاد

الاستقرار على عقوبة شيكابالا.. وعرضها على مجلس الجبلاية قبل الإعلان الرسمي

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

عاجل.. قتيل ومصابون بغارات إسرائيلية قرب بعلبك شرقى لبنان

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها