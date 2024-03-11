أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1.. روجينا تحمل مسئولية زوجها ومصاريف أشقائها

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1 بطولة النجمة روجينا العديد من الأحداث الشيقة والممتعة وبدأ المسلسل بأحداث قوية جذبت الجمهور وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرض الحلقة مباشرة.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1

ويشهد مسلسل سر إلهي الحلقة 1 ظهور مميز لجميع أبطاله والذين يقدموا لجمهورهم أدوار مختلفة وتحمل مفاجأت جديدة وبشكل جديد ومختلف.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي ظهور "نصرة" التي تجسدها النجمة روجينا وهي تحمل مسؤولية كبيرة خاصة وانها تصرف على زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت بالإضافة إلى تحملها المسؤولية المالية لأبنتها الوحيدة والتي تعاني من مشكلة في التنفس بجانب أشقائها كل من “روقية” التي تجسدها الفنانة رنا رئيس، و"شريف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف الأسدي، و"رحمة" التي تجسد دورها الفنانة نهى عابدين.

وتقوم “نصرة” - روجينا بمساعدة “رقية” - رنا رئيس في مصاريف جامعتها كما تساعد “شريف” - يوسف الأسدي في تحقيق حلمه في الغناء، كما تعمل على محاولة تدبير المال لـ"رحمة" - نهى عابدين من أجل شراء أغراضها الشخصية لزوجها.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا عدد كبير من نجوم الفن، وهم كل من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

بالإضافة إلى كل من الفنان أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وتأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية: