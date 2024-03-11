الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي لـ"روجينا" الحلقة 1

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

تعرض قناة CBC الفضائية مساء اليوم، أولى حلقات مسسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا، والتي تستمر من خلاله هذا العام في تقديم أعمال تلفزيونية من بطولاتها المطلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 1

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تعريف بشخصيات العمل وعلاقة الأبطال بعضهم البعض حيث تجسد روجينا خلال الأحداث شخصية تدعى “نصرة” وهي متزوجة من الفنان محمد ثروت ولديها ثلاثة أخوة هم كل من الفنانة نهى عابدين، والفنانة رنا رئيس والفنان يوسف الأسدى.

وتتعرض روجينا خلال أحداث المسلسل إلى الغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها ثم تقرر الانتقام ممن ظلمها.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الثانية

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يوميا خلال شهر رمضان المبارك عبر قناة CBC الفضائية بشكل حصري في التوقيتات التالية:

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الإولى في تمام الساعة السادسة صباحا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة 2

يعرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا وعدد كبير من نجوم الفن يوميا خلال شهر رمضان المبارك وذلك عبر قنوات CBC الفضائية بالإضافة إلى عرض مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية.

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قصة مسلسل سر إلهي

“سر إلهي” تدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا يشارك فيه بجانبها مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم كل من:

  • الفنان أحمد مجدي.
  • الفنانة مي سليم.
  • الفنانة رشا مهدي.
  • الفنان محمد ثروت.
  • الفنانة نهى عابدين.
  • الفنانة رنا رئيس.
  • الفنان محمود الحسيني.
  • الفنان صلاح عبد الله.
  • الفنان أحمد بدير.
  • الفنانة ميمي جمال.
  • الفنان أحمد سلامة.
  • الفنان محسن منصور.
  • الفنان مراد مكرم.
  • الفنان محمود حجازي.
  • الفنانة مريم أشرف زكي.
  • الفنان يوسف الأسدي.
  • تأليف أمين جمال.
  • إخراج رؤوف عبد العزيز.
  • إنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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