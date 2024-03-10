الكبير أوي 8 وبيت الرفاعي.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان عبر قناة ON الفضائية

أعلنت قناة ON الفضائية عن خريطة مواعيد عرض مسلسلات الموسم الرمضاني والذي يفصلنا عنه ساعات قليلة وتضم القائمة عدد من المسلسلات لكبار النجوم ومن بينهم مسلسل “بيت الرفاعي” و"حق عرب" و"الكبير أوي 8" وغيرهم.

مسلسلات رمضان عبر قناة ON الفضائية

ويرصد الدستور في السطور التالية خريطة مواعيد قناة ON الفضائية لمسلسلات رمضان 2024:

مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

مسلسل كامل العدد +1

يعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة النجم شريف سلامة والنجمة دينا الشربيني في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة والربع صباح اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة النجم أمير كرارة يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباحا.

مسلسل مسار إجباري

يعرض مسلسل مسار إجباري بطولة الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر يوميا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، على أن تكون الإعادة السابعة إلا ربع صباحا.

مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي يوميا في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة والربع صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة وربع صباحا.