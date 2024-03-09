دراما رمضان 2024.. "المتحدة" تطلق كاريكاتيرا لشخصية حسن الرداد بمسلسل "محارب" (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مقطع فيديو ترويجي لشخصية النجم حسن الرداد والذي يقدمها خلال مسلسله الرمضاني الجديد “محارب" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان عبر قناة cbc الفضائية.

وتضمن الفيديو رسمة كاريكاتير لصورة شخصية “محارب” الذي يقدمها حسن الرداد ضمن أحداث المسلسل الذي يحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ويجسد الفنان حسن الرداد شخصية محارب، وهو مواطن بسيط يعيش حياة هادئة وسعيدة مع أسرته وعائلته، وليس لديه طموحات كبيرة، ولكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخل في صراعات ومواجهات مع أشخاص لم يكن يتوقعهم.

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل محارب، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حصريا عبر قناة cbc، كما من المقرر أن يعرض مسلسل محارب بداية من يوم الإثنين المقبل الموافق الأول من شهر رمضان 2024.