الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"المتحدة" تطلق نسخة جديدة من أغنية "متجمعين" (فيديو)

دراما رمضان 2024
دراما رمضان 2024

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نسخة جديدة من أغنية “متجمعين” تضم عدد من مشاهد 20 مسلسلا تلفزيونيا من المقرر أن تقدمهم للجمهور في موسم دراما رمضان 2024 كوجبة رمضانية دسمة تضم كبار نجوم الفن من مصر والوطن.

وتضمنت أغنية “متجمعين” مشاهد من مسلسلات رمضان 2024 والتي تتنوع بين الكوميدي والأكشن والشعبي والتراجيدي والتاريخي والأسطوري في موسم درامي قوي ينافس خلاله كبار النجوم بأعمال متميزة ومختلفة تقدم للجمهور.

وسادت حالة من البهجة عقب طرح أغنية “متجمعين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية عقب إطلاق الأغنية عبر منصات بالشركة.

وترصد المتحدة الكثير من الأعمال التاريخية التي تتنوع فيما بينها لإظهار شكل جديد لعالم الدراما المصرية، حيث إن مسلسلي جودر والحشاشين يرصدان الكثير من التفاصيل الملهمة حول تاريخ مصر بشكل يظهر حقائق في معدن الشعب المصري منذ مئات السنين.

وتواجد المتحدة على الساحة أظهر تغيرًا واضحًا في شكل المسلسلات المصرية التي كانت تميل إلى العنف والجريمة والمخدرات وتجعلها شيئًا طبيعيًا في المجتمع المصرى، لتغير الشركة المتحدة على مدار سنوات هذا الشكل الذي كان في فترة مليئة بالتغيرات، لتعدل الشركة هذا الأمر وتنطلق في عرض مساحات فنية عن بطولات الجيش المصرى والشرطة، واستعراض سيرة بعض الشخصيات الدينية، كذلك القضايا الاجتماعية التى تمس العدد الأكبر من المصريين.

وتستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.

وهنأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2024.

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