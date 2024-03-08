الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناقدة لـ"الدستور": “الحشاشين” أظهر براعة المخرجين في نقل تقنيات السينما للدراما

كريم عبد العزيز مسلسل
كريم عبد العزيز مسلسل الحشاشين

قالت الناقدة خيرية البشلاوي ان الأجيال الجديدة من المخرجين وأبرزهم المخرج بيتر ميمي، يملكون الكثير من خبرات ومهارات التكنولوجيا والمؤثرات البصرية التي تعتمدها فنون السينما الحديثة، ونجحوا في توظيفها بالأعمال الدرامية.

الجيل الجديد من المخرجين نقلوا تقنيات السينما الحديثة للدراما التلفزيونية 

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجيل الجديد من المخرجين نجحوا في نقل تقنيات السينما الحديثة للدراما التلفزيونية.

وتابعت: "لاحظت بداية ذلك التحول في مسلسل جزيرة غمام".

وأكملت: دراما رمضان هذا سنشاهد تجربة فنية جديدة وشيقة في مسلسل "الحشاشين" والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن سباق دراما رمضان 2024.

واضافت أن إنتاج مسلسلات ضخمة وتواكب التطور التكنولوجي في صناعة الأعمال الفنية تتطلب شركات انتاج قوية ولديها سيولة مالية ضخمة توفر لمخرج العمل كافة الامكانيات والمعدات التي تساعده على تقديم عمل فني متميز ومختلف.

وواصلت: كواليس مسلسل "الحشاشين" أظهرت تطبيق التكنولوجيا الحديثة خلال العمل خاصة أنه يرصد الكثير من التفاصيل حول شخصيات تاريخية باكسسوارات وملابس وأدوات خاصة وفرتها الشركة المتحدة لصناع العمل".

واختتمت: "قوة تأثير السينما الحدثية على المسلسلات التلفزيونية جعلت مسلسلات الـ15 حلقة أكثر قوة من المسلسلات ذات الـ30 حلقة وذلك بسبب سرعة توصيل الفكرة للجمهور بالصورة الحديثة التي تحدثنا عنها بسبب التكنولوجيا الحديثة.

 

موعد عرض مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين، فمن المقرر عرض المسلسل بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويناقش المسلسل الكثير من الأحداث أبرزهم سفر كريم عبدالعزيز إلى مصر ويظل بها 3 سنوات خلالها يتنقل بين القاهرة والإسكندرية.

 

قصة مسلسل الحشاشين

ويلعب كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات، ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك النجم كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

خيرية البشلاوي الناقدة خيرية البشلاوي الدستور بيتر ميمي مسلسل جزيرة غمام الحشاشين ز ومختلف مشيرة إلى إنه من خلال الصور التي شاهدناها من كواليس موسم دراما 2024 مسلسل الحشاشين

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