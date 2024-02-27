الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يضم 10 أغنيات.. التفاصيل الكاملة لمشروع إحياء تراث أحمد منيب

أحمد منيب
أحمد منيب

قال الفنان خالد منيب، نجل الراحل أحمد منيب، إنه بدأ في تنفيذ خطة لإحياء تراث والده الموسيقي، والتي تضم 80 أغنية لم تر النور، وأنه يعمل مع المنتج على اختيار 10 أغاني بصوت "منيب"، لطرحها في ألبوم خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف "خالد منيب" في تصريحات له: "الأغاني لعدد من الشعراء الكبار، نكشف عن تفاصيلها قريبًا، وسيتم تقديمها باستخدام أحدث تقنيات التوزيع الموسيقي، متوقعًا أن تكون تجربة مميزة، وتلقى جماهيرية ضخمة".

وتابع: "هدفنا الحفاظ وإعادة إحياء تراث أحمد منيب، سواء بطرح أغاني قديمة بتوزيع حديث، أو من خلال إعادة صياغة أغاني لتقديمها من خلال منيب باند، كونه نافذة مهمة لتسويق أعمال منيب".

وكشف "خالد" سبب توقف “منيب باند”: "واجهنا أزمات مادية بسببها توقف الباند، وقت أزمة كورونا، وقتها تعرضنا لحالة من الإحباط، بسبب ضعف الجماهير وتجنب الذهاب للمسارح والتجمعات، وفي هذا التوقيت كان ضروري دعم أصوات الفرقة ومنحهم الفرصة في تقديم أعمال فردية، لم ننسحب وكان المفترض أن تقدم الفرقة أصوات جديدة لكن لم يحدث ذلك، وهو ما نسعى له حاليًا، ولهذا السبب اعتذرت عن حفلات في دار الأوبرا المصرية، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للأوبرا، ونحضر لعودة قوية بالحفلات مع إعادة تأسيس منيب باند بمشاركة أصوات جديدة ومع بعض الدعايا ستكون الأمور أفضل".

من جانبه كشف المنتج الغنائي ريتشارد الحاج تفاصيل التعاون مع خالد أحمد منيب قائلًا: "شرف كبير بالتأكيد العمل والحفاظ على تراث مصر النوبي والجنوبي ممثلًا في أحمد منيب، صاحب التاريخ الكبير من الإبداع، دائمًا همي الأكبر هو التراث والحفاظ عليه، وهو نفس الدور الذي قدمته في توثيق الفن الشعبي ممثلًا في الفنانة فاطمة عيد".

وشدد: "نحضر للعديد من المفاجآت أهمها تقديم أغاني وألحان جديدة لأحمد منيب لم تطرح من قبل، تقديم ألحان منيب بتوزيع جديد وعصري، ونعمل حاليًا على التعاقد مع مطربين لإعادة تقديم أغانيه بصوتهم، ومن ثم عودة منيب باند بعد فترة كبيرة من الابتعاد عن الساحة الغنائية".

خالد منيب أحمد منيب ألحان أحمد منيب الأغانى ريتشارد الحاج

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