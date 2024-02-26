دراما رمضان 2024.. معسكر مغلق لأبطال "محارب" للانتهاء من تصويره (خاص)

يواصل صناع وأبطال المسلسل التلفزيوني “محارب” الذي يخوض بطولته النجم حسن الرداد تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وعلم “الدستور” أن مخرجة مسلسل “محارب” شيرين عادل تصوير على قدم وساق بشكل يومي أحداث ومشاهد العمل لسرعة الانتهاء بأكبر قدر منه قبل حلول شهر رمضان المقبل.

أضاف المصدر أن شيرين عادل رفعت عدد ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا خاصة ورفعت حالة الطوارئ خاصة وان العمل يتبقى له ما يقرب من 50% للانتهاء منه بشكل كامل.

قناة عرض مسلسل محارب

وأعلنت قناة CBC الفضائية عن عرضها لمسلسل “محارب” بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل محارب من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة CBC العامة، وقناة CBC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر البوستر الدعائي لقناة CBC الخاص بمسلسل محارب أبطال العمل كل من حسن الرداد، والفنان أحمد زاهر، والنجمة نرمين الفقي، وناهد السباعي، والفنانة منة فضالي.

قصة وأحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة حيث يجسد شخصية شاب مصري من أسرة متوسطة، يعمل سائقا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب، قصة عزيز- محارب، الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

أبطال مسلسل محارب

“محارب” بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.