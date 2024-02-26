الأربعاء.. افتتاح الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية والاحتفال باليوبيل الفضي

يستعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لدورة استثنائية، برئاسة الناقد عصام زكريا وهي دورة اليوبيل الفضي الـ25 والتي تبدأ فعالياتها في حفل الافتتاح مساء بعد غدٍ الأربعاء بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يحضر الحفل وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة.

ويُعرض خلال حفل الافتتاح فيلمًا قصيرًا مدته ٥ دقائق عن تاريخ المهرجان طوال الخمس وعشرون عاما، كذلك فيلمان قام مهرجان الإسماعيلية بترميمهما احتفالا بمئؤية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني وهما "الفأس والقلم" نهاية خط بارليف"، إضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة.

كما سيكرم المهرجان في دورته الـ25، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا عن تفاصيل الأفلام المشاركة وهى 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية تضم كلًا من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

ولجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر| من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة تضم دكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تتكون من الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر.