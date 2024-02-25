الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين عبر DMC

ابطال مسلسل بدون
ابطال مسلسل بدون سابق إنذار

أعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل “بدون سابق إنذار” الذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وظهر النجم آسر ياسين منفردا على البوستر الدعائي لقناة DMC الفضائية الخاص بمسلسله التلفزيوني الجديد “بدون سابق إنذار” والذي تدور قصته حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل  أحداث المسلسل وتتطور.
ومن ثم تلاحظ ليلى بعد ذلك على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل "بدون سابق إنذار" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.

آخر أعمال آسر ياسين التلفزيونية

يذكر أن آسر ياسين قدم فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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