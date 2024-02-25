الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "حق عرب" حصري عبر قنوات ON

أبطال مسلسل حق عرب
أبطال مسلسل حق عرب

أعلنت قنوات ON الفضائية عن عرض مسلسل “حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي بشكل حصري عبر قنواتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

 

مسلسل “حق عرب” بطولة النجم أحمد العوضي من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه عبر قناة ON العامة، وقناة ON DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

 

وظهر على البوستر الدعائي لقناة ON الفضائية الخاص بمسلسل “حق عرب” أبطال العمل كل من النجم أحمد العوضي، والنجم رياض الخولي، والفنانة دينا فؤاد، والفنان وليد فواز، والنجمة وفاء عامر.

 

 

قصة وأحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

 

وحقق  البرومو الخاص بالعمل نسب مشاهدة مرتفعه وصلت الى أكثر من 5 مليون مشاهدة في غضون ايام قليلة من طرحه على حسابه بموقع  التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وسط ردود افعال ايجابية للغاية من قبل الجمهور.

 

أبطال وصناع مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الذي يعرض في دراما رمضان 2024 كثير من الفنانيين  إلى جانب  الفنان أحمد العوضي، حيث يشاركه في بطولة العمل مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.


وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

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