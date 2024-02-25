الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"WATCH IT" تنشر صورا جديدة من كواليس المسلسل“فراولة” (صور)

كواليس مسلسل فراولة
كواليس مسلسل فراولة

نشرت منصة WATCH IT صورا جديدة من كواليس المسلسل التلفزيوني “فراولة”، والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وسيطرت أجواء من البهجة والسعادة على كواليس مسلسل “فراولة” والتي جمعت بين أبطال العمل والذين يواصلون التصوير في الوقت الحالي على قدم وساق استعدادا لعرض العمل عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان.

ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية أيضًا.

قصة وأحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في اطار 15 حلقة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل فراولة

يشارك فى بطولة مسلسل فراولة أمام النجمة نيللى كريم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، جيلان علاء، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد الدسوقى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد علي.


 

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