دراما رمضان 2024.. طرح البوستر الرسمى لمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، البوستر الرسمي لمسلسل "محارب" بطولة النجم حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البوستر الرسمي لمسلسل "محارب"

وظهر على البوستر الرسمي لمسلسل "محارب" جميع أبطال العمل والذي يخوض بطولته كل من حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

قصة وأحداث مسلسل "محارب"

وتدور أحداث مسلسل "محارب" للفنان حسن الرداد المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، في إطار درامي شعبي أكشن ومسلسل "محارب" مكون من 30 حلقة ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث يجسد الفنان حسن الرداد شخصية شاب مصري، من أسرة متوسطة، يعمل سائقًا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

وتواصل المخرجة شيرين عادل في الوقت الحالي تصوير المشاهد والأحداث المتبقية من مسلسل "محارب" بالتزامن مع مونتاج أولى حلقات العمل استعدادًا لعرضه للجمهور خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن مسلسل "محارب" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

الإعلان التشويقي لمسلسل "محارب"

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع الشركة المنتجة لمسلسل "محارب"، البرومو التشويقي الأول له، وشهد البرومو التشويقي الذي لا يتعدى الدقيقة ونصف الدقيقة، العديد من الأحداث الشيقة من بين رقص وغناء وانتحار وأكشن وتهديد، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق، وبه خط درامي تسيطر عليه حالة من الأكشن لتعرض بطل العمل لمواقف تكشفها الأحداث.

وتستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.