الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية يعلن أسماء أعضاء لجان تحكيم مسابقات الدورة 25

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية

أعلن القائمون عن الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الرسمية لهذه الدورة التي تنطلق يوم 28 فبراير الجاري وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل.

وتضم لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام التسجيلية كلاً من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

أما لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر| من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الأفلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة تضم دكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى تضم الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر.

"المتحدة" تدعم مهرجان الإسماعيلية 

وأعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مشاركته في جوائز مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية دعمًا للمواهب الشابة.

وفي إطار حرص قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم المواهب المصرية الشابة، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، يعلن القطاع عن منح جائزة باسم "الوثائقية" للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة التي تشهدها الدورة الـ25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس من هذا العام.

كان مهرجان الإسماعيلية قد أطلق مؤخرًا البوستر الخاص بالدورة الـ26 والذي قام بتصميمه الفنان التشكيلي أحمد اللباد، واستلهم فكرته من العرض السينمائي وأجواء الظلام الموجودة في قاعات عرض الأفلام وسحر إضاءة أجهزة العرض كذلك طيور النورس أشهر طيور الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدًا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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