مسلسلات رمضان 2024.. WATCH IT تشوق الجمهور لمسلسل الحشاشين ببوستر جديد

شوقت منصة WATCH IT الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الجمهور لمسلسل “الحشاشين” بطرحها لبوستر دعائي جديد للنجم كريم عبد العزيز تمهيدا لطرح العمل خلال موسم دراما رمضان 2024.

بوستر مسلسل الحشاشين

وظهر النجم كريم عبد العزيز على بوستر مسلسل الحشاشين منفردا بشخصيته الذي يجسدها خلال أحداث المسلسل وهي حسن الصباح زعيم الحشاشين، والذي انضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه، ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق، وينجو منها الصباح لتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

بوستر مسلسل الحشاشين

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك فى بطولة مسلسل الحشاشين، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين أمام كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، والمسلسل من تأليف الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج بيتر ميمي.

وانتهى أبطال وصناع مسلسل الحشاشين من تصوير ما يقرب من 80% ومن المقرر أن يكون المسلسل جاهزًا بالكامل للعرض مع حلول الشهر الكريم.

ومن المقرر أن ينتهي المخرج بيتر ميمى من مونتاج الحلقات مبكرًا، وبذلك سيكون المسلسل الأضخم هذا الموسم من أوائل المسلسلات، التى ينتهى طاقمها من التصوير بعيدًا عن ضغط الوقت، وهو ما يأتي بمثابة المؤشر عن الاتقان والحرفية، الذي وصل له طاقم العمل الذي استمر على مدى عامين بهدف تقديم العمل فى أفضل صورة.